«Барселона» устроила голевую феерию в матче с «Фейеноордом» 

Дата публикации: 09-09-2026 23:11

«Барселона» с крупной победы начала выступление в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027. В первом туре каталонская команда на «Спотифай Камп Ноу» уверенно разобралась с «Фейеноордом» — 5:1.

Хозяева практически сразу обозначили свои намерения. Уже на третьей минуте Рафинья открыл счёт, воспользовавшись первым серьёзным моментом у ворот нидерландской команды.

«Фейеноорд» не успел прийти в себя после пропущенного мяча, как преимущество «Барселоны» увеличилось. На 22-й минуте Карим Адейеми отправил второй мяч в ворота гостей.

После перерыва каталонцы продолжили атаковать и вскоре довели разницу до трёх голов. На 57-й минуте Рафинья снова оказался точен и оформил дубль.

Следующий гол «Барселона» забила уже в концовке. На 77-й минуте отличился Ламин Ямаль, практически сняв все вопросы о победителе встречи.

«Фейеноорд» сумел ответить лишь однажды. Сем Стейн на 82-й минуте сократил отставание, однако уже через три минуты хозяева восстановили прежнюю разницу. Габриэл Жезус поразил ворота гостей и установил окончательный результат — 5:1.

Во втором туре общего этапа «Барселона» 13 октября сыграет с «Галатасараем». «Фейеноорд» 14 октября встретится с «Комо».

Действующим победителем Лиги чемпионов остаётся «ПСЖ». В финале прошлого розыгрыша парижане обыграли «Арсенал» — 1:1, 4:3 по пенальти. Французский клуб также становился победителем турнира в сезоне-2024/2025.