Роналду снова забил: «Аль-Наср» удержал победу над «Абхой»

Дата публикации: 10-09-2026 00:05

«Аль-Наср» добился победы в домашнем матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии сезона-2026/2027. В Эр-Рияде команда Криштиану Роналду принимала «Абху» и завершила встречу в свою пользу — 2:1.

Счёт на стадионе «Аль-Аввал» открыл Роналду. Португалец отличился на 22-й минуте и записал на свой счёт ещё один гол в профессиональной карьере. Для нападающего этот мяч стал 979-м.

После перерыва хозяева увеличили разницу. На 58-й минуте Абдулла Аль-Хамдан отправил мяч в ворота «Абхи», сделав положение гостей ещё более сложным.

Тем не менее «Абха» не бросила попытки вернуться в игру. На 75-й минуте Набиль Фекир сумел забить, сократив отставание до одного мяча. Однако развить успех гости не смогли. «Аль-Наср» сохранил минимальное преимущество до финального свистка и взял три очка.

После пяти проведённых матчей «Аль-Наср» имеет в активе 15 очков и занимает второе место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Абха» продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы: команда набрала лишь одно очко и занимает последнее, 18-е место.