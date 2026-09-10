Шесть голов и уверенная победа: «ПСЖ» разгромил «Слован» в Париже

Дата публикации: 10-09-2026 00:07

Действующий победитель Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» мощно начал новый еврокубковый сезон. В первом туре общего этапа команда на домашнем поле не оставила шансов «Словану» из Братиславы — 6:1.

Парижане с первых минут завладели инициативой, а первый гол зрители увидели на 17-й минуте. Усман Дембеле завершил атаку хозяев и вывел «ПСЖ» вперёд. Спустя шесть минут французский форвард снова оказался в нужном месте и удвоил преимущество своей команды.

На 31-й минуте очередь дошла до Феррана Торреса. Испанский нападающий отправил мяч в ворота «Слована», а после перерыва продолжил свою голевую серию.

Уже на 47-й минуте Торрес забил во второй раз. Ещё через десять минут он оформил хет-трик, доведя счёт до 5:0. Таким образом, Дембеле и Торрес записали на свой счёт пять голов «ПСЖ» в этой встрече.

Словацкая команда всё же смогла избежать полного разгрома без ответного мяча. На 59-й минуте Сулейман Камара воспользовался своим шансом и сократил отставание.

Однако последнее слово осталось за хозяевами. На 88-й минуте Фабиан Руис поразил ворота «Слована» и установил окончательный результат — 6:1.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил место в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

Во втором туре общего этапа парижан ждёт гораздо более серьёзное испытание. 14 октября «ПСЖ» примет «Манчестер Сити». В этот же день «Слован» сыграет дома со «Штутгартом».

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша французская команда обыграла «Арсенал» — 1:1, 4:3 по пенальти. Парижане также выиграли турнир в сезоне-2024/2025.