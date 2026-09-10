«Арсенал» начал Лигу чемпионов с победы над «Наполи» 

Дата публикации: 10-09-2026 00:11

«Арсенал» успешно начал новый еврокубковый сезон. В первом туре общего этапа Лиги чемпионов лондонцы в гостях сумели одолеть «Наполи» — 1:0.

Матч на стадионе имени Диего Армандо Марадоны долгое время проходил без голов. Команды не смогли открыть счёт в первой половине встречи, а развязка наступила уже после перерыва.

На 75-й минуте «Арсенал» воспользовался одним из своих моментов. Полузащитник английского клуба Мартин Эдегор поразил ворота хозяев и вывел свою команду вперёд. Отыграться «Наполи» не удалось — оставшееся время итальянцы провели в попытках восстановить равновесие, однако оборона «канониров» сохранила преимущество до финального свистка.

Главным арбитром встречи был швед Гленн Нюберг.

Победа позволила «Арсеналу» начать выступление в Лиге чемпионов с трёх очков. Для лондонцев этот результат стал продолжением удачного старта сезона. В чемпионате Англии команда выиграла все три первых матча. В предыдущем туре Премьер-лиги «канониры» взяли верх над «Челси» со счётом 2:1.

У «Наполи» ситуация значительно сложнее. Неаполитанцы пока не могут похвастаться стабильностью в Серии А: после трёх туров в активе команды одна победа и два поражения. В последнем матче национального чемпионата «Наполи» уступил «Интеру» — 2:3.

Таким образом, «Арсенал» с победы стартовал в общем этапе главного клубного турнира Европы, а «Наполи» теперь предстоит исправлять положение в следующих матчах.