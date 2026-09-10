«Ливерпуль» вырвал победу у «Атлетико» на «Энфилде» в первом туре Лиги чемпионов 

Дата публикации: 10-09-2026 00:13

«Ливерпуль» стартовал в общем этапе Лиги чемпионов с домашней победы над мадридским «Атлетико». Встреча на «Энфилде» завершилась со счётом 2:1 в пользу английского клуба.

Гости первыми добились успеха. На 17-й минуте Маркос Льоренте отправил мяч в ворота «Ливерпуля», после чего хозяевам пришлось отыгрываться.

Ответный гол пришёл ещё до перерыва. На 40-й минуте Доминик Собослаи восстановил равенство, отправив команды на отдых при счёте 1:1.

Во втором тайме преимущество оказалось уже на стороне мерсисайдцев. На 50-й минуте Алексис Мак Аллистер забил второй мяч «Ливерпуля» и вывел хозяев вперёд. В дальнейшем счёт больше не изменился — английская команда удержала минимальное преимущество до финального свистка.

Во втором туре общего этапа «Атлетико» 13 октября сыграет дома с «Манчестер Юнайтед». «Ливерпулю» 14 октября предстоит встреча с ЛАСК.

Действующим победителем Лиги чемпионов остаётся «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша парижане в серии пенальти обыграли «Арсенал» — 1:1, 4:3..