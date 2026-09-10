«Спортинг» забил три мяча и победил «Галатасарай» в Лиге чемпионов 

Дата публикации: 10-09-2026 00:15

«Спортинг» начал выступление в общем этапе Лиги чемпионов с победы. В первом туре португальская команда взяла верх над турецким «Галатасараем» со счётом 3:1.

События встречи начали развиваться в пользу турецкого клуба уже на пятой минуте. Защитник «Спортинга» Гонсало Инасиу срезал мяч в собственные ворота, позволив сопернику выйти вперёд.

Хозяевам удалось отыграться ещё до перерыва. На 27-й минуте Джени Катамо восстановил равновесие и вернул «Спортинг» в игру.

После перерыва португальцы смогли переломить ход встречи. На 57-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти и впервые вывел свою команду вперёд. Спустя шесть минут преимущество «Спортинга» стало более уверенным — Родриго Саласар забил третий мяч.

В составе «Галатасарая» с первых минут появился российский полузащитник Алексей Батраков. 20-летний футболист провёл на поле 63 минуты, после чего был заменён. Результативными действиями россиянин не отметился.

Для Батракова эта встреча стала первой в карьере в Лиге чемпионов. Полузащитник перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно и теперь дебютировал в главном еврокубковом турнире.