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«Челси» разгромил «Лидс Юнайтед» и вышел в следующий раунд Кубка лиги

Дата публикации: 10-09-2026 00:17

«Челси» разгромил «Лидс Юнайтед» 

«Челси» пробился в следующий раунд Кубка английской лиги, одержав волевую победу над «Лидс Юнайтед». Встреча 1/16 финала состоялась на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 6:3.

Гости неожиданно завладели преимуществом ещё в первом тайме. На 24-й минуте Тарик Мухаремович отправил мяч в ворота «Челси». Вскоре после перерыва «Лидс Юнайтед» увеличил разрыв: на 48-й минуте отличился Бренден Ааронсон.

Лондонцы быстро нашли ответ. На 53-й минуте Коул Палмер реализовал пенальти, а уже через две минуты полузащитник «Челси» забил снова и восстановил равновесие.

После этого хозяева окончательно перехватили инициативу. На 60-й минуте Педру Нету вывел «Челси» вперёд, а спустя пять минут Дэнни Уэлбек увеличил преимущество команды. «Лидс Юнайтед» не сдался: на 75-й минуте Доминик Калверт-Льюин сократил отставание до одного мяча.

Однако концовка осталась за «Челси». На 80-й минуте Валентин Барко вновь увеличил преимущество хозяев, а в компенсированное время Уэлбек забил свой второй мяч и установил окончательный результат — 6:3.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити». В финале прошлого сезона манчестерский клуб обыграл «Арсенал» со счётом 2:0.

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