Туран объяснил, почему остался доволен игрой «Шахтёра» в Эйндховене 

Дата публикации: 11-09-2026 13:52

Первый матч «Шахтёра» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027 завершился вничью. Команда Арды Турана сыграла на выезде с ПСВ — 1:1. После встречи турецкий специалист рассказал о своих впечатлениях и отдельно отметил характер футболистов.

До начала игры ничейный результат устроил бы Турана. Однако ход встречи заставил тренера смотреть на итог несколько иначе. «Шахтёр» не собирается воспринимать набранное очко как повод для празднования, хотя старт турнира в Эйндховене Туран считает удачным.

«Если бы вы спросили меня ещё до матча, то я ответил бы, что буду очень рад ничьей. Но сейчас мы не празднуем. Мы просто довольны, что хорошо начали погоню за нашей мечтой в этом турнире», — сказал Туран. Его слова приводит официальный сайт УЕФА.

По ходу встречи украинскому клубу пришлось выдерживать серьёзное давление. ПСВ после перерыва прибавил и сумел сравнять счёт, а затем продолжил искать возможность для второго гола. При этом оборона «Шахтёра» справилась с задачей и сохранила ничейный результат.

Туран признался, что матч оказался полезным и для него самого с точки зрения тактики. Главный тренер также высоко оценил самоотдачу своих подопечных.

«Я горжусь своими игроками. Я и сам многое открыл для себя в плане тактики. Против ПСВ, на этом стадионе, невозможно играть хорошо все 90 минут. Но мои игроки держались стойко», — отметил наставник.

Счёт в матче открыл Глейкер Мендоса на 45-й минуте. ПСВ ответил голом Сержиньо Деста в начале второго тайма. До конца встречи соперники больше не забивали.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Шахтёр» проведёт 14 октября. Украинская команда сыграет дома с греческим АЕКом. Днём ранее ПСВ встретится в Германии с «РБ Лейпциг».