Журналист из Франции потребовал от Забарного оправдать трансфер в € 70 млн 

Дата публикации: 11-09-2026 01:07

Известный французский журналист Валид Ашуркур выступил с критикой в адрес украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного после матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов со «Слованом». Парижане одержали крупную победу со счётом 6:1, однако игра украинского футболиста не оставила журналиста довольным.

Ашуркур считает, что Забарному необходимо прибавлять и демонстрировать более высокий уровень футбола. По мнению журналиста, стоимость перехода создаёт дополнительное давление на защитника, от которого ожидают соответствующей отдачи.

«Во втором сезоне, когда в целом он оставался вне особого внимания критиков, ведь у клуба не было слишком больших проблем, уже невозможно мириться с тем, что центральный защитник, которого приобрели за 70 миллионов евро, не повышает свой уровень и, наконец, не оправдывает ожиданий», — отметил Ашуркур.

Забарный перебрался в ПСЖ с большими ожиданиями, а сумма трансфера составила € 70 млн. Теперь, как считает французский журналист, украинцу необходимо подтверждать свою стоимость непосредственно качеством игры и постепенно становиться более важной фигурой в обороне парижского клуба.

При этом ПСЖ начал новый розыгрыш Лиги чемпионов с уверенной победы. В матче со «Слованом» французская команда забила шесть голов и пропустила только один мяч.



