Главный тренер «Фенербахче» Картал ушёл в отставку после матча с «Ромой» 

Дата публикации: 11-09-2026 01:04

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал объявил об уходе со своего поста после матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Ромой». Встреча в Стамбуле завершилась вничью — 1:1.

О своём решении турецкий специалист сообщил во время послематчевой пресс-конференции. Картал заявил, что решил покинуть клуб уже после стартовой игры в Лиге чемпионов.

«Я подаю в отставку, пока ещё есть возможность. При условии, что я больше никогда не вернусь. Желаю всем доброго вечера», — сказал Картал.

Наставник не стал раскрывать причины своего решения. Каких-либо дополнительных подробностей относительно своей отставки он также не сообщил.

Матч с «Ромой» прошёл 10 сентября на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Счёт в конце первого тайма открыл полузащитник римлян Бриан Кристанте, а после перерыва Арчи Браун восстановил равновесие. Главным арбитром встречи был испанец Хесус Хиль Мансано.

Следующий матч в общем этапе Лиги чемпионов «Фенербахче» проведёт 14 октября. Турецкой команде предстоит выездная встреча с английской «Астон Виллой». В этот же день «Рома» сыграет с мадридским «Реалом».