Колос – Карпаты: Прогноз на матч чемпионата Украины 11 сентября 

Дата публикации: 11-09-2026 01:12

В пятницу, 11 сентября, на стадионе в Ковалевке пройдет интересное противостояние шестого тура Украинской Премьер-лиги: местный «Колос» принимает львовские «Карпаты». Начало матча назначено на 13:00 по киевскому времени. Для «Карпат» это хорошая возможность улучшить свои турнирные позиции и впервые обыграть «Колос» в гостях в рамках УПЛ – за последние три выезда в Ковалевку «зелено-белым» так ни разу и не удалось порадовать болельщиков победой: одна ничья и два поражения.

Колос

Хозяева поля подходят к туру в не самой лучшей форме. В прошлом туре футболисты «Колоса» вновь не смогли порадовать своих болельщиков победой: в гостях против «Кривбасса» команда Руслана Костышина сыграла вничью – 2:2. Необходо отметить, что по ходу матча ковалевцы оказывались в роли догоняющих, однако, благодаря голу албанского легионера Ардита Тахири, который отличился уже в компенсированное время, «Колос» увез ничью, несмотря на то, что вынужден был доигрывать матч вдесятером после удаления Зураба Рухадзе.

Продолжается неудачная серия ковалевского клуба: уже 4 матча подряд команда не знает вкуса побед – две ничьи и два поражения. В результате «Колос» идет на 15-м месте с двумя набранными очками и находится в сложном турнирном положении. К тому же, матч с «Карпатами» пропустит дисквалифицированный защитник Рухадзе, а также из-за травм команде не помогут Андрей Понедельник и Никита Бурда. Еще один ключевой игрок – грузинский полузащитник Ника Гагнидзе – недавно перенес операцию на колене, и его возвращение на поле пока под вопросом. Впрочем, значительно усилить оборону может опытный Андрей Цуриков, который уже приступил к тренировкам и может выйти на поле. Для Руслана Костышина этот матч станет юбилейным – 110-м на тренерском мостике в УПЛ. В составе «Колоса» также заметим Эдуарда Козика и Виталия Катрича, которые раньше защищали цвета «Карпат».

Карпаты

Львовяне подошли к шестому туру на третьей позиции турнирной таблицы, хотя могли быть и выше, если бы не минимальное поражение в пятом туре от действующего чемпиона «Шахтера». В том поединке подопечные испанского наставника Франсиско Фернандеса уступили 1:2. Тренер после игры отметил – его футболисты боролись до конца и были близки к тому, чтобы отобрать очки у лидера, однако соперник оказался более точен и слажен. Фернандес подчеркнул важность агрессии в атаке и компактности при обороне, особенно против столь грамотного соперника как «Шахтер».

Невзирая на это поражение, «Карпаты» продолжают впечатлять результативной игрой: забили уже 17 голов в последних 8 матчах УПЛ, не уходя с поля без забитого мяча. Предстоящий матч станет для Фернандеса 20-м на тренерском посту «Карпат» в УПЛ, и команда имеет шанс отпраздновать 10-ю победу под его руководством. Август для клуба и вовсе вышел успешным: Фернандес признан лучшим тренером месяца, а Ян Костенко, который недавно травмировался, стал лучшим футболистом лиги.

В лазарете «Карпат» остаются сразу несколько ключевых исполнителей – защитник Виталий Холод и полузащитники Эрики и Ян Костенко. Тем не менее, львовяне надеются продолжить свою гостевую беспроигрышную серию, которая насчитывает уже три матча (одна победа и две ничьи). Возможная «сухая» игра станет для «Карпат» 105-й на выезде, если им удастся сохранить свои ворота «на замке».

Статистика встреч

Соперники провели между собой 6 матчей в рамках УПЛ: «Карпаты» одержали лишь одну победу, а «Колос» праздновали успех в четырех случаях, еще один поединок завершился миром. Последняя встреча на поле в Ковалевке состоялась 16 августа 2025 года и завершилась результативной ничьей 1:1 – голы забивали Юрий Климчук за хозяев и Игорь Краснопир за гостей. Последняя победа «Карпат» над «Колосом» датируется 22 ноября 2024 года.

Фемида

Арбитром этой встречи назначен Александр Каленов из Хмельницкого. Для него это станет уже 27-м матчем в УПЛ. Под его руководством «Колос» провел три встречи и ни разу не проигрывал – две победы и ничья. «Карпаты» в одной игре при Каленове также взяли три очка.

Прогноз на противостояние

Обе команды сейчас далеки от оптимальной формы. «Колос» не может победить с самого начала чемпионата, а «Карпаты» в гостях над ковалевцами ещё не выигрывали. Ожидается упорная и напряженная борьба, где ни одна из сторон не захочет уступать. Наш прогноз – ничья на стадионе «Колос».

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Гончаренко, Козик, Савчук, Теллес, Ррапай, Демченко, Салабай, Кане, Климчук.

«Карпаты»: Марченко, Колеро, Стецьков, Бабогло, Лях, Вантух, Феллипе, Чачуа, Мухлисс, Алькайн, Русин.