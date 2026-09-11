Telegraaf оценил ничью ПСВ с «Шахтёром» в первом туре Лиги чемпионов 

Дата публикации: 11-09-2026 01:09

Нидерландское издание Telegraaf подвело итоги первого матча ПСВ в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Эйндховенский клуб начал турнир с домашней ничьей с донецким «Шахтёром» — 1:1.

По мнению журналистов, хозяева не лучшим образом провели первую половину встречи. ПСВ часто ошибался при работе с мячом, чем позволял украинской команде сохранять компактность и контролировать опасные зоны.

«Шахтёр» сумел воспользоваться одной из ошибок соперника непосредственно перед перерывом. После потери мяча в исполнении Сержиньо Деста гости организовали быструю атаку, которую точным ударом завершил Глейкер Мендоса.

После возобновления игры ПСВ удалось довольно быстро сравнять счёт. Армандо Обиспо отдал передачу поперёк поля, после чего Дест нанёс мощный удар и исправил свою ошибку, приведшую к пропущенному мячу.

В дальнейшем нидерландский клуб стал заметно больше владеть инициативой и оказывать давление на оборону «Шахтёра». При этом созданных моментов оказалось недостаточно, чтобы хозяева смогли дожать соперника. Украинская команда сохраняла организованность в защите и удержала ничейный результат.

Концовка могла сложиться иначе. «Шахтёр» получил возможность вновь выйти вперёд, однако Дест в нужный момент успел перекрыть удар Лассины Траоре.

«В итоге ПСВ стартовал в Лиге чемпионов с ничьей. Для команды Петера Боса это лучший результат, чем в предыдущих трёх сезонах, но одно очко в домашнем матче вряд ли можно назвать желаемым началом», — отмечает Telegraaf.