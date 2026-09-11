Костюк рискует потерять работу в «Динамо»: клуб рассматривает трёх тренеров

Дата публикации: 11-09-2026 01:10

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк оказался под угрозой отставки на фоне результатов команды. Руководство столичного клуба уже начало рассматривать возможные варианты на случай смены наставника.

Как сообщает источник, круг потенциальных преемников Костюка пока ограничен тремя специалистами. В числе кандидатов называются Игорь Йовичевич, Дмитрий Михайленко и Сергей Кравченко.

Окончательного решения по будущему нынешнего главного тренера «Динамо» пока нет. При этом неудовлетворительные результаты заставили руководство клуба заранее оценить варианты дальнейшего развития команды и возможные изменения на тренерском мостике.

Костюк возглавил киевскую команду, однако нынешнее положение дел заставляет клуб задумываться о возможной смене специалиста ещё по ходу сезона. Если решение об отставке будет принято, одним из трёх названных тренеров может быть предложено занять освободившийся пост.

Ранее свою позицию относительно ситуации в «Динамо» высказал известный украинский специалист Юрий Максимов. Он считает, что столичному клубу следует сохранить Костюка в должности как минимум до окончания текущего сезона.

Таким образом, будущее наставника пока остаётся неопределённым. Руководство «Динамо» уже имеет предварительный список специалистов, которые могут рассматриваться в случае ухода Костюка.