«Бавария» стала второй командой с 900 голами в Кубке чемпионов и Лиге чемпионов 

Дата публикации: 11-09-2026 13:54

«Бавария» крупно обыграла «Будё-Глимт» в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Матч в Мюнхене завершился со счётом 5:0, а первый гол немецкого клуба оказался историческим.

Джамал Мусиала открыл счёт в этой встрече и одновременно достиг знаковой отметки для мюнхенцев. Его результативный удар стал 900-м голом «Баварии» за всю историю выступлений в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов.

Согласно информации официального сайта УЕФА, мюнхенский клуб стал лишь второй командой, которой удалось преодолеть рубеж в 900 забитых мячей в главном еврокубковом турнире. Лидером по этому показателю остаётся мадридский «Реал». На счету испанского клуба 1139 голов.

Юбилейный мяч Мусиалы стал началом результативного вечера для «Баварии». После открытия счёта хозяева продолжили атаковать и довели преимущество до крупного. В общей сложности мюнхенцы пять раз поразили ворота норвежской команды, завершив матч с разницей в пять мячей.

Встреча прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Для «Баварии» победа стала успешным стартом в новом розыгрыше Лиги чемпионов, тогда как «Будё-Глимт» начал турнир с крупного поражения.

Во втором туре общего этапа мюнхенскому клубу предстоит сыграть с норвежским «Викингом». Матч состоится 13 октября. «Будё-Глимт» на следующий день встретится с дортмундской «Боруссией».