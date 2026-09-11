Фабрегас назвал победу над «РБ Лейпцигом» наградой за работу прошлого сезона 

Дата публикации: 11-09-2026 13:56

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас подвёл итоги первого в истории клуба матча в Лиге чемпионов. Итальянская команда начала выступление в турнире с убедительной победы над «РБ Лейпцигом» — 4:1.

Испанский специалист отметил, что его подопечным пришлось заранее готовиться к высокому прессингу со стороны немецкого клуба. По словам Фабрегаса, тренерский штаб подробно разбирал действия соперника и его расположение на поле, чтобы футболисты понимали, чего ждать от «РБ Лейпцига».

«Мы показали прекрасную игру. Это был наш первый матч в Лиге чемпионов, исторический вечер. Мы знали, что «Лейпциг» будет агрессивно прессинговать, старались изучить его игру, изучить их позиционирование на поле и понять, что они постараются сделать против нас», — сказал Фабрегас. Его слова приводит официальный сайт УЕФА.

После перерыва «Комо» пришлось выдержать период серьёзного давления. Немецкая команда увеличила интенсивность и пыталась вернуться в игру, однако хозяева сумели перестроиться. Фабрегас считает, что примерно к 60-й минуте его футболисты окончательно приспособились к темпу встречи.

«Моментами нам приходилось терпеть. Особенно когда они взвинтили темп во втором тайме. Но к 60-й минуте мы адаптировались и заиграли по-настоящему хорошо. Особенно на контратаках. Счёт 4:1 показывает, чего мы можем достичь», — отметил наставник.

Для «Комо» три очка стали не только удачным началом еврокубковой кампании, но и результатом работы, проделанной командой в предыдущем сезоне. При этом Фабрегас призвал игроков не переоценивать первый успех.

«Всегда приятно начинать турнир с трёх набранных очков, будь то Лига чемпионов или что-то ещё. Для нас это награда за работу, проделанную в прошлом сезоне. Но нельзя забываться и терять почву под ногами», — добавил Фабрегас.

В следующем туре «Комо» предстоит выездная встреча с нидерландским «Фейеноордом» 14 октября. «РБ Лейпциг» сыграет дома с ПСВ днём ранее — 13 октября.