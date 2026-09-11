Маурисио Почеттино поддержал Кейна в борьбе за «Золотой мяч»
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает, что нападающий «Баварии» Гарри Кейн заслужил стать обладателем «Золотого мяча» в 2026 году. Аргентинский специалист отметил вклад английского форварда в футбол на протяжении всей карьеры.
Почеттино признался, что хотел бы увидеть Кейна победителем в голосовании. При этом тренер допустил, что результаты команды на крупных турнирах могут повлиять на итоговый выбор.
«Я надеюсь, что да. Я думаю, он заслуживает этого в качестве награды за свою карьеру и за всё, что он сделал в футболе», — сказал Почеттино. Его слова приводит ESPN.
Главным препятствием для Кейна специалист считает результаты в Лиге чемпионов и на чемпионате мира. В обоих турнирах форвард дошёл до полуфинальной стадии, но не смог завоевать трофей.
«Я не знаю, помешают ли ему результаты чемпионата мира или Лиги чемпионов, потому что в обоих случаях он дошёл только до полуфинала. Может быть, ему это помешает, я не знаю, но, на мой взгляд, пришло время Гарри Кейна», — отметил тренер.
Почеттино также обратил внимание на то, что в нынешнем году, по его мнению, нет очевидного фаворита в борьбе за престижную индивидуальную награду. Он сравнил потенциальную победу Кейна с признанием заслуг футболистов, которые получали «Золотой мяч» после продолжительной карьеры.
«Сегодня не ясно, кто является номером один в мире, кто должен победить. В прошлом это было более очевидно. Я думаю, он этого заслуживает. Он заслужил это за свою карьеру, как Модрич или Каннаваро, Бензема. Думаю, если выбирать кого-то одного, то это будет Гарри Кейн», — добавил Почеттино.
Таким образом, наставник сборной США отдал предпочтение английскому нападающему среди претендентов на награду 2026 года, отдельно подчеркнув его достижения и вклад в футбол.