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В «Сабахе» не исключили выход в плей-офф после разгрома от «МЮ»

Дата публикации: 11-09-2026 14:02

В «Сабахе» не исключили выход в плей-офф после разгрома от «МЮ» 

Четыре пропущенных мяча не изменили оценки Игоря Пономарёва относительно первого выступления «Сабаха» в Лиге чемпионов. Член наблюдательного совета азербайджанского клуба считает, что команда получила полезный опыт в игре с «Манчестер Юнайтед».

Встреча первого тура общего этапа сезона-2026/2027 состоялась на «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев — 4:0. Для «Сабаха» это был первый матч в истории клуба в главном еврокубковом турнире.

Пономарёв признал, что без ошибок не обошлось, однако предложил учитывать обстоятельства, в которых оказался дебютант. По его словам, футболисты не потерялись на фоне английского гранда.

«Для первого матча в Лиге чемпионов команда выступила достаточно хорошо. Да, были ошибки, но мы играли против «Манчестер Юнайтед», а выглядели достойно. У нас молодая команда, и в следующих играх ребята покажут себя намного лучше», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Собеседник «Чемпионата» также отметил, что крупный счёт сам по себе не должен перечёркивать впечатления от игры. «Сабах» столкнулся с командой, которую Пономарёв считает одной из сильнейших в мировом футболе.

«Пропустили много, но иногда такое происходит. Надо учитывать, что играли с одной из лучших команд в мире», — добавил он.

При этом азербайджанский клуб не собирается заранее отказываться от высоких целей. Пономарёв считает, что после одного матча говорить о завершении борьбы за место в плей-офф преждевременно.

«Шансы на выход в плей-офф всегда есть. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Ребята намерены становиться лучше и идти дальше», — заявил представитель «Сабаха».

Следующим соперником команды станет пражская «Славия». Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов запланирован на 13 октября.

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