Хавбек ЦСКА Баринов вылетел в Германию на лечение травмы 

Дата публикации: 11-09-2026 14:04

Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Баринов отправился в Мюнхен, где ему предстоит хирургическое вмешательство на колене. Об этом сообщают журналисты «РБ Спорт».

Травму 29-летний футболист получил в матче пятого тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива». Медицинское обследование выявило у игрока повреждение крестообразной связки, после чего было принято решение о проведении операции в Германии.

В нынешнем сезоне Баринов успел принять участие в трёх матчах РПЛ. Результативными действиями капитан ЦСКА в этих встречах не отметился.

Потеря полузащитника стала неприятной новостью для армейцев, которые продолжают борьбу за высокие позиции в чемпионате России. После семи туров ЦСКА набрал 15 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.

Ближайшую игру команда проведёт на своём поле. Следующим соперником армейцев станет казанский «Рубин».