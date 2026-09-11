Штиллер привлёк внимание «Барселоны», «Ювентуса», «Арсенала» и «Байера» 

Дата публикации: 11-09-2026 14:09

Полузащитник «Штутгарта» Анджело Штиллер оказался в поле зрения сразу нескольких известных европейских клубов. Информацию об интересе к 25-летнему футболисту распространил инсайдер Экрем Конур в социальных сетях.

За выступлениями немецкого хавбека следят представители «Барселоны», туринского «Ювентуса», лондонского «Арсенала» и леверкузенского «Байера». Скауты заинтересованных команд уже получили возможность оценить Штиллера непосредственно в официальном матче.

Представители клубов наблюдали за игрой полузащитника в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов. «Штутгарт» встречался с норвежским «Викингом» и добился победы со счётом 3:1.

Интерес к Штиллеру может привести к борьбе за его трансфер. Согласно имеющейся информации, ориентировочная стоимость игрока составляет € 45 млн.

При этом «Штутгарт» не находится в ситуации, когда ему необходимо срочно продавать футболиста. Действующий контракт Штиллера со «швабами» рассчитан до конца июня 2028 года.

Таким образом, потенциальным покупателям придётся учитывать не только финансовые требования немецкого клуба, но и продолжительный срок соглашения полузащитника. Пока речь идёт об интересе со стороны четырёх команд, а конкретных договорённостей по трансферу нет.