Стала известна примерная дата возвращения Мудрика после повреждения 

Дата публикации: 11-09-2026 14:14

Вингер «Тоттенхэма» и сборной Украины Михаил Мудрик получил повреждение и не сможет помочь лондонской команде в ближайших матчах. Из-за травмы 25-летний футболист также пропустит игры своей национальной команды в Лиге наций.

Украинец присоединился к числу травмированных игроков «шпор» накануне матча четвёртого тура Премьер-лиги с «Эвертоном». В лазарете лондонского клуба также находятся Джеймс Мэддисон и Деян Кулусевски.

По информации британских журналистов, восстановление Мудрика может занять около четырёх недель. Если реабилитация пройдёт по плану, вингер получит возможность вернуться к тренировкам и матчам сразу после международной паузы.

Уже известно, что украинец не примет участия как минимум в трёх ближайших встречах «Тоттенхэма». Мудрик пропустит матчи с «Эвертоном» 12 сентября, «Ливерпулем» 15 сентября и «Астон Виллой» 19 сентября.

В «Тоттенхэме» рассчитывают, что футболист восстановится в максимально короткие сроки. Точные сроки его возвращения будут зависеть от характера повреждения и хода восстановления.

Мудрик перешёл в лондонский клуб в летнее трансферное окно на правах аренды. Первую игру за новую команду украинский вингер провёл в матче с «Ноттингемом», который завершился без забитых мячей — 0:0.



