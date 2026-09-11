Андрей Лунин восстановился после болезни и готовится к ближайшим матчам 

Дата публикации: 11-09-2026 14:17

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин вернулся к тренировочному процессу после болезни. Испанский клуб опубликовал фотографии с клубной базы, на которых 27-летний вратарь вновь занимается вместе с командой.

Ранее украинец не принимал участия в подготовке «сливочных» к матчу Лиги чемпионов с миланским «Интером», завершившемуся победой мадридцев со счётом 2:1. Лунин пропустил несколько тренировок из-за гриппа и не появлялся на базе в Вальдебебасе.

Теперь голкипер снова работает в расположении команды. В «Реале» продолжают подготовку к следующему матчу чемпионата Испании, в котором мадридцам предстоит встретиться с «Райо Вальекано». Игра состоится в субботу, 12 сентября, на домашней арене «сливочных».

На старте сезона Лунин пока не получал игрового времени в официальных матчах. Украинский вратарь выходил на поле в товарищеских встречах, тогда как в официальных играх основным голкипером мадридского клуба остаётся Тибо Куртуа.

Возвращение Лунина к тренировкам также имеет значение для сборной Украины. В ближайшую международную паузу национальной команде предстоит провести четыре матча в Лиге наций, и восстановившийся вратарь сможет рассматриваться тренерским штабом «сине-жёлтых» для участия в этих встречах.

Таким образом, после вынужденного перерыва Лунин снова находится в распоряжении «Реала» и продолжает подготовку вместе с остальными футболистами команды.