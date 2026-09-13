В Румынии ввели чёрные карточки для зрителей на детских футбольных матчах 

Дата публикации: 13-09-2026 12:49

Федерация футбола Румынии (FRF) объявила о необычном нововведении, которое будет использоваться на матчах детских и юношеских команд. Теперь за неподобающее поведение на трибунах зрителям смогут показывать чёрную карточку.

Новое правило направлено прежде всего на борьбу с действиями родителей и других болельщиков, которые оказывают чрезмерное давление на юных футболистов, оскорбляют участников матчей или ведут себя неподобающим образом во время игр.

В FRF считают, что атмосфера вокруг детского футбола должна способствовать развитию игроков, а не создавать дополнительное психологическое давление. Именно поэтому федерация решила ввести отдельный инструмент для воздействия непосредственно на нарушителей среди зрителей.

«Футбол должен оставаться игрой, местом радости и здорового развития для детей. Благодаря этой мере FRF становится единственной футбольной федерацией в мире, которая ввела карточку, предназначенную исключительно для наказания за неподобающее поведение зрителей на трибунах», — говорится в заявлении организации.

Чёрная карточка будет использоваться в соревнованиях с участием команд возрастных категорий от U7 до U16. Таким образом, новое правило распространяется на широкий диапазон детских и юношеских турниров.

Особое внимание в инициативе уделяется поведению взрослых во время матчей. Речь идёт о ситуациях, когда родители или другие зрители позволяют себе оскорбления, чрезмерно эмоционально воздействуют на детей либо оказывают давление на игроков и участников соревнований.

Таким образом, FRF рассчитывает сделать матчи юношеских команд более комфортными и безопасными для самих футболистов. Федерация подчёркивает, что детский футбол должен прежде всего оставаться средой для получения удовольствия от игры и полноценного спортивного развития.