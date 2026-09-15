Семак рассказал, чем займётся «Зенит» во время паузы на матчи сборных 

Дата публикации: 15-09-2026 22:29

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах команды на предстоящую международную паузу. Перерыв на матчи сборных начнётся после встречи с «Балтикой» в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ, которая состоится 16 сентября.

Перед заключительным матчем перед паузой специалист отметил важность положительного результата. При этом Семак подчеркнул, что команда не рассматривает игру с «Балтикой» исключительно как возможность уйти на перерыв в хорошем настроении.

«Я думаю, что всем хочется на позитивной ноте уйти на перерыв, но и просто любая игра для нас имеет важное значение. Всё, о чем мы думаем, — это как можно лучше подготовиться, подойти в хорошем состоянии и постараться сыграть хорошо и добиться результата, который мы хотим видеть», — сказал Семак.

После калининградского матча у петербургского клуба будет продолжительная пауза, связанная с выступлениями национальных сборных. Главный тренер рассказал, что футболисты получат возможность немного отдохнуть, после чего оставшиеся в расположении команды игроки возобновят подготовку.

«Команда отдохнёт немножко, те игроки, которые останутся с нами, соберутся через несколько дней и будут готовиться к товарищескому матчу с «Шанхай Шэньхуа». Остальные разъедутся по сборным — таких игроков у нас тоже большое количество», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Таким образом, во время международной паузы состав «Зенита» будет разделён на две группы. Значительная часть футболистов отправится в расположение национальных команд, а остальные продолжат тренировочный процесс в Санкт-Петербурге и получат игровую практику в товарищеской встрече с «Шанхай Шэньхуа».