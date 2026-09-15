«Лидс» разгромил «Ньюкасл» в матче 4-го тура АПЛ 

Дата публикации: 15-09-2026 00:23

«Лидс Юнайтед» одержал крупную победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Счёт был открыт на 32-й минуте. Полузащитник «Ньюкасла» Льюис Майли срезал мяч в собственные ворота, после чего «Лидс» получил преимущество.

Хозяевам потребовалось всего две минуты, чтобы увеличить отрыв. На 34-й минуте Джейден Богл отправил мяч в ворота гостей и сделал счёт 2:0. Ещё до перерыва «Лидс» довёл преимущество до трёх голов — на 45+1-й минуте отличился нападающий Доминик Калверт-Льюин.

После паузы команда продолжила контролировать ход встречи. На 59-й минуте форвард Ноа Окафор забил четвёртый мяч «Лидса», практически сняв все вопросы о победителе.

«Ньюкасл» сумел избежать полного разгрома уже в концовке. На 90-й минуте полузащитник Базумана Туре забил единственный гол своей команды, установив окончательный результат — 4:1.

Победа позволила «Лидсу» набрать восемь очков после четырёх туров и подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с пятью баллами располагается на 12-й позиции.

Таким образом, «Лидс» продолжает уверенно выступать на старте чемпионата, тогда как «Ньюкасл» после четырёх матчей имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей.