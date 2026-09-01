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Рединг - Брентфорд 15 Сентября прямая трансляция

15 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/16 финала
Рединг
Брентфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Брентфорд, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рединг
Рединг
Брентфорд
Лондон
История личных встреч
10.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Рединг1 : 3Брентфорд
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Брентфорд3 : 1Рединг
30.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Рединг0 : 3Брентфорд
23.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Брентфорд1 : 0Рединг
13.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Рединг2 : 1Брентфорд
29.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Брентфорд2 : 2Рединг
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Рединг0 : 1Брентфорд
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Брентфорд1 : 1Рединг
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Рединг3 : 2Брентфорд
27.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Брентфорд4 : 1Рединг
Турнирная таблица
1-й раунд
Бристоль Сити
Уолсолл
0 : 1
Вулверхэмптон
Порт Вейл
3 : 0
Уиком Уондерерс
Стивенидж
1 : 2
Мидлсбро
Рексем
1 : 0
Кембридж Юнайтед
Барнет
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
1 : 1 0 : 2
Сток Сити
Олдхэм Атлетик
2 : 0
Кру Александра
Аккрингтон Стэнли
2 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Болтон Уондерерс
1 : 0
Дерби Каунти
Линкольн Сити
1 : 2
Лестер Сити
Нортгемптон Таун
1 : 0
Гримсби Таун
Блэкпул
1 : 3
Бёртон Альбион
Блэкберн Роверс
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Портсмут
3 : 1
Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
1 : 1 4 : 3
Барнсли
Уиган Атлетик
1 : 1 6 : 5
Брэдфорд Сити
Рочдейл
2 : 0
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
1 : 1 3 : 4
Норвич Сити
Милтон-Кинс Донс
4 : 1
Флитвуд Таун
Честерфилд
1 : 0
Гиллингем
Лутон Таун
0 : 3
Бёрнли
Ноттс Каунти
1 : 1 4 : 3
Лейтон Ориент
Оксфорд Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Бирмингем Сити
0 : 1
Уимблдон
Ньюпорт Каунти
1 : 1 5 : 4
Бромли
Рединг
1 : 1 4 : 5
Уотфорд
Кроули Таун
1 : 0
Стокпорт Каунти
Донкастер Роверс
1 : 1 4 : 5
Бристоль Роверс
Питерборо Юнайтед
0 : 1
Кардифф Сити
Суиндон Таун
3 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
1 : 4
Челтнем Таун
Чарльтон Атлетик
1 : 3
Колчестер Юнайтед
Саутгемптон
0 : 2
Мэнсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Плимут Аргайл
Эксетер Сити
2 : 0
2-й раунд
Кардифф Сити
Норвич Сити
1 : 2
Донкастер Роверс
Мидлсбро
1 : 3
Ипсвич Таун
Лестер Сити
3 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Вулверхэмптон
0 : 2
Блэкпул
Линкольн Сити
1 : 4
Блэкберн Роверс
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Флитвуд Таун
Шрусбери Таун
4 : 0
Барнсли
Кру Александра
3 : 2
Уолсолл
Лейтон Ориент
0 : 0 5 : 6
Стивенидж
Рединг
0 : 3
Кембридж Юнайтед
Миллуолл
0 : 1
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
1 : 4
Уотфорд
Питерборо Юнайтед
1 : 5
Плимут Аргайл
Ковентри Сити
2 : 4
Сток Сити
Халл Сити
1 : 1 4 : 5
Бирмингем Сити
Брентфорд
1 : 6
Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
3 : 2
Брэдфорд Сити
Бёрнли
0 : 0 4 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Чарльтон Атлетик
5 : 1
Престон Норт Энд
Эвертон
0 : 4
Челси
Лутон Таун
2 : 0
Фулхэм
Уимблдон
3 : 0
1/16 финала
Лейтон Ориент
Брэдфорд Сити
1 : 3
Борнмут
Линкольн Сити
4 : 0
Сандерленд
Халл Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
Мидлсбро
3 : 0
Миллуолл
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Челси
Лидс Юнайтед
6 : 3
Питерборо Юнайтед
Барнсли
15.09
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
15.09
Рединг
Брентфорд
15.09
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
15.09
Ипсвич Таун
Арсенал
15.09
Флитвуд Таун
Шеффилд Юнайтед
16.09
Эвертон
Вулверхэмптон
16.09
Ковентри Сити
Астон Вилла
16.09
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
16.09
Манчестер Сити
Норвич Сити
17.09
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Рединг
0%
Ничья
0%
Брентфорд
0%

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