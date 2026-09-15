«Аль-Ахли» и «Пахтакор» сыграли вничью в первом туре Лиги чемпионов АФК 

Дата публикации: 15-09-2026 00:17

Действующий победитель Лиги чемпионов АФК «Аль-Ахли» не смог начать новый розыгрыш с победы. В матче 1-го тура элитного этапа саудовский клуб принимал узбекский «Пахтакор» на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Команды завершили встречу со счётом 1:1.

Основные события развернулись в самой концовке. «Пахтакор» сумел выйти вперёд на 86-й минуте — отличился нападающий Фламарион. Гости были близки к тому, чтобы удержать минимальное преимущество и увезти из Саудовской Аравии три очка.

Однако хозяева нашли возможность для ответа уже на последних минутах основного времени. На 90-й минуте Фирас Аль-Бурайкан восстановил равенство и установил окончательный результат — 1:1.

Российский полузащитник «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян начал матч на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва, на 46-й минуте. Результативными действиями хавбек отметиться не сумел. В компенсированное время Сперцян получил жёлтую карточку — предупреждение было показано ему на 90+6-й минуте.

В следующем туре, который состоится 12 октября, «Аль-Ахли» проведёт выездную встречу с «Аль-Васлом» из ОАЭ. «Пахтакор» в тот же день сыграет дома против другого представителя Саудовской Аравии — «Аль-Кадисии».

«Аль-Ахли» подходит к новому сезону в статусе действующего победителя турнира. В финале предыдущего розыгрыша саудовская команда встречалась с японской «Матида Зельвия». Основное время завершилось вничью, после чего в дополнительное время «Аль-Ахли» забил решающий мяч и выиграл со счётом 1:0.