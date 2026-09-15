«Бетис» обыграл «Вильярреал» и поднялся на второе место в Ла Лиге 

Дата публикации: 15-09-2026 00:21

«Бетис» одержал волевую победу над «Вильярреалом» в матче 5-го тура чемпионата Испании сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Керамика» в Вильярреале и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Главным арбитром игры был Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.

Хозяева первыми добились успеха. На 29-й минуте нападающий «Вильярреала» Херар Морено открыл счёт и вывел свою команду вперёд.

Однако преимущество хозяев продержалось недолго. Уже на 39-й минуте форвард «Бетиса» Кучо Эрнандес восстановил равенство. Спустя всего четыре минуты гости провели ещё одну результативную атаку: защитник Натан поразил ворота «Вильярреала» и вывел севильскую команду вперёд.

После стремительной концовки первого тайма счёт больше не изменился. «Бетис» сумел сохранить преимущество после перерыва и довёл встречу до победы — 2:1.

Для «Вильярреала» поражение стало очередной неудачей на старте чемпионата. После пяти сыгранных матчей команда набрала всего два очка и занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

«Бетис», напротив, продолжает находиться среди лидеров испанского первенства. На счету команды 12 очков после пяти туров, что позволяет ей занимать вторую позицию.

Следующие матчи обе команды проведут 17 сентября. «Вильярреал» сыграет на выезде с «Малагой», тогда как «Бетис» на своём поле примет «Хетафе».