«Интер» забил пять голов и победил «Удинезе» после провального начала

Дата публикации: 15-09-2026 00:19

Миланский «Интер» одержал волевую победу над «Удинезе» в матче 4-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Кристиана Киву. Главным арбитром матча был Лука Пайретто.

Гости неожиданно мощно начали игру и уже в первые минуты создали себе комфортный задел. На 9-й минуте защитник «Удинезе» Джеймс Абанква открыл счёт, а спустя семь минут Юрген Эккеленкамп удвоил преимущество своей команды.

«Интер» сумел быстро изменить ход встречи. На 26-й минуте Карлос Аугусто сократил отставание, а ещё через девять минут Николо Барелла восстановил равновесие — 2:2. До перерыва команды больше не забивали.

После паузы инициатива окончательно перешла к хозяевам. На 57-й минуте Маркус Тюрам впервые вывел «Интер» вперёд. Затем миланцы продолжили развивать успех и провели ещё несколько результативных атак.

На 67-й минуте Франческо Эспозито забил четвёртый мяч «Интера», а ещё через 12 минут Анж-Йоан Бонни довёл преимущество хозяев до трёх голов. К тому моменту счёт стал 5:2.

«Удинезе» не прекратил попыток изменить результат и в компенсированное время сумел провести ещё одну результативную атаку. На 90+1-й минуте Индисса Гейе забил третий гол гостей, однако спасти матч своей команде уже не удалось.

После этой победы «Интер» набрал 12 очков в четырёх турах и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с четырьмя баллами располагается на 13-й позиции.

В следующем туре, 19 сентября, миланский клуб сыграет на выезде с «Ромой». «Удинезе» в тот же день примет на своём поле «Кальяри».