Гурцкая объяснил, почему считает странным непродление Барко со «Спартаком» 

Дата публикации: 15-09-2026 22:32

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко со «Спартаком». Ранее агент сообщал, что стороны находятся близко к заключению соглашения, однако переговоры пока не завершены.

По словам Гурцкая, сейчас между футболистом и клубом продолжаются определённые разногласия. При этом агент не видит связи между ситуацией с контрактом и качеством игры Барко. Он считает, что вопросы в данном случае скорее следует адресовать спортивному руководству московского клуба.

«Каким-то образом бодаются пока. Проблема? Я не вижу проблемы в игроке Барко. В контракте — это слабая работа спортивного директора. Очередной минус в карму ему», — заявил Гурцкая.

Агент подчеркнул, что не видит причин связывать отсутствие нового соглашения с возможными неудачными выступлениями аргентинца. По его мнению, Барко продолжает выходить на поле и играть независимо от переговоров о продлении контракта.

Гурцкая также отметил, что без знания всех деталей переговорного процесса сложно однозначно оценивать происходящее. В частности, неизвестно, какие финансовые или другие условия требует сам футболист и почему клуб может быть не готов их принять.

«Чтобы понимать, странно это или нет, нужно иметь больше данных, которых у нас нет. Может, он такое просит… На что «Спартак» не может пойти. Мы же этого не знаем», — сказал агент.

При этом Гурцкая считает парадоксальной ситуацию, при которой «Спартак» рискует не продлить соглашение с одним из своих наиболее важных футболистов. Он также обратил внимание на репутацию московского клуба в переговорах с игроками и агентами.

«На самом деле ты же понимаешь, что «Спартак» в народе футбольном общепризнан дойной коровой. Со «Спартака» все всегда выжимают, что хотят. Он, наверное, такое захотел, что уже в «Спартаке» руководство сошло с ума. Они же понимают, что лучшего своего игрока не продлевают. Ну они же это понимают», — приводит слова Гурцкая YouTube-канал «Это футбол, брат!».