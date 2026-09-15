Гурцкая объяснил, почему считает странным непродление Барко со «Спартаком»
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко со «Спартаком». Ранее агент сообщал, что стороны находятся близко к заключению соглашения, однако переговоры пока не завершены.
По словам Гурцкая, сейчас между футболистом и клубом продолжаются определённые разногласия. При этом агент не видит связи между ситуацией с контрактом и качеством игры Барко. Он считает, что вопросы в данном случае скорее следует адресовать спортивному руководству московского клуба.
«Каким-то образом бодаются пока. Проблема? Я не вижу проблемы в игроке Барко. В контракте — это слабая работа спортивного директора. Очередной минус в карму ему», — заявил Гурцкая.
Агент подчеркнул, что не видит причин связывать отсутствие нового соглашения с возможными неудачными выступлениями аргентинца. По его мнению, Барко продолжает выходить на поле и играть независимо от переговоров о продлении контракта.
Гурцкая также отметил, что без знания всех деталей переговорного процесса сложно однозначно оценивать происходящее. В частности, неизвестно, какие финансовые или другие условия требует сам футболист и почему клуб может быть не готов их принять.
«Чтобы понимать, странно это или нет, нужно иметь больше данных, которых у нас нет. Может, он такое просит… На что «Спартак» не может пойти. Мы же этого не знаем», — сказал агент.
При этом Гурцкая считает парадоксальной ситуацию, при которой «Спартак» рискует не продлить соглашение с одним из своих наиболее важных футболистов. Он также обратил внимание на репутацию московского клуба в переговорах с игроками и агентами.
«На самом деле ты же понимаешь, что «Спартак» в народе футбольном общепризнан дойной коровой. Со «Спартака» все всегда выжимают, что хотят. Он, наверное, такое захотел, что уже в «Спартаке» руководство сошло с ума. Они же понимают, что лучшего своего игрока не продлевают. Ну они же это понимают», — приводит слова Гурцкая YouTube-канал «Это футбол, брат!».