Роналдо признался, что восхищается первой ракеткой мира Синнером 

Дата публикации: 15-09-2026 22:33

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо рассказал о своём отношении к итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. Бывший нападающий признался, что внимательно следит за выступлениями первой ракетки мира и хотел бы однажды увидеть его матч непосредственно с трибун.

По словам Роналдо, ему импонирует игра Синнера, а достижения итальянца вызывают у него искреннее восхищение. Бразилец также выразил надежду, что в будущем ему представится возможность лично присутствовать на одном из матчей теннисиста.

«Я симпатизирую и восхищаюсь Янником Синнером. Надеюсь, рано или поздно мне удастся увидеть его игру вживую», — приводит слова Роналдо Eurosport Italy.

2026 год складывается для Синнера достаточно успешно. Итальянец стал победителем Уимблдона, а также завоевал пять титулов на турнирах серии «Мастерс». В его активе победы в Индиан-Уэллсе, Майами, Риме, Мадриде и Монте-Карло.

При этом в конце сезона Синнер столкнулся с проблемами со здоровьем. Из-за травмы колена первая ракетка мира был вынужден сняться с US Open – 2026. Турнир проходил в США с 30 августа по 13 сентября.

Несмотря на пропуск последнего в сезоне турнира «Большого шлема», Синнер остаётся одним из главных действующих лиц мирового тенниса. Интерес к его выступлениям проявляют не только поклонники этого вида спорта, но и известные представители других дисциплин, включая легендарного бразильского футболиста Роналдо.