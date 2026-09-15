Карим Бензема хочет перейти в «Байер» и уже контактирует с клубом 

Дата публикации: 15-09-2026 22:35

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассматривает возможность продолжения карьеры в Германии. Французский форвард заинтересован в переходе в «Байер», а между сторонами уже состоялся первый контакт. Об этом сообщил журналист Илиес Каддури в социальной сети X.

По информации источника, 38-летний футболист проявляет серьёзный интерес к проекту леверкузенского клуба. Бензема уже обсуждал перспективы перехода с бывшими одноклубниками Муссой Диаби и Лукасом Васкесом, которые знакомы ему по совместным выступлениям.

При этом потенциальная сделка пока сталкивается с серьёзным препятствием. Речь идёт о контракте Бензема в качестве посла Саудовской Аравии. Действующее соглашение рассчитано до 2030 года и может ограничить возможности француза при выборе нового места работы.

Агенты форварда уже занимаются решением этого вопроса. Представители Бензема ведут переговоры с целью смягчить условия действующего контракта, что позволило бы футболисту рассмотреть вариант с переездом в Германию.

Последние месяцы карьеры Бензема также были связаны с Саудовской Аравией. Зимой француз покинул «Аль-Иттихад» и стал игроком «Аль-Хиляля». Однако летом нападающий расстался и с этим клубом, получив статус свободного агента.

Теперь Бензема может продолжить карьеру в европейском футболе. Одним из наиболее привлекательных для него вариантов считается «Байер», однако для осуществления перехода сначала необходимо урегулировать вопрос с контрактом посла Саудовской Аравии.