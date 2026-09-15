Альварес намерен восстановиться к мадридскому дерби с «Реалом» 

Дата публикации: 15-09-2026 22:37

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес рассчитывает восстановиться к принципиальному матчу с мадридским «Реалом» в 7-м туре Ла Лиги. Встреча должна состояться в воскресенье, 20 августа. Как сообщает Marca, медицинское обследование аргентинского форварда после досрочного завершения тренировки не выявило серьёзных повреждений.

Проблемы у Альвареса возникли после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем», в котором «Атлетико» уступил со счётом 1:2. В той встрече аргентинец впервые в нынешнем сезоне провёл на поле все 90 минут. При этом его предсезонная подготовка получилась неполноценной из-за участия в чемпионате мира — 2026 и неопределённости относительно дальнейшего будущего.

После игры с английским клубом Альварес испытывал дискомфорт. Позднее футболист не смог полностью завершить тренировочное занятие, однако проведённые медицинские тесты не обнаружили серьёзной проблемы со здоровьем.

В ближайшем матче чемпионата Испании против «Осасуны» участие аргентинца остаётся под вопросом. Игра 6-го тура состоится в среду, 16 сентября. Вместе с Альваресом в общей группе перед этой встречей не работает и другой форвард «Атлетико» Александер Сёрлот.

Таким образом, перед поединком с «Осасуной» главным доступным нападающим мадридской команды остаётся Джонатан Дэвид. Канадец присоединился к «Атлетико» летом, перейдя из итальянского «Ювентуса», и уже успел открыть счёт своим голам за новый клуб.

Дебютный мяч Дэвид забил в матче 5-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад». Канадский форвард отличился в воскресенье, 13 сентября, а «Атлетико» одержал крупную победу со счётом 3:0.

В мадридском клубе рассчитывают, что Альварес сможет вернуться к тренировкам в оптимальном состоянии и принять участие в дерби с «Реалом». Пока же медицинское обследование позволяет избежать наиболее серьёзных опасений относительно состояния аргентинца.