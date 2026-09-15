УЕФА объявил стадионы финалов Лиги чемпионов 2028 и 2029 годов 

Дата публикации: 15-09-2026 22:39

УЕФА определился с местами проведения финалов Лиги чемпионов 2028 и 2029 годов. Решающие матчи двух ближайших после нынешнего сезона розыгрышей главного еврокубка состоятся в Германии и Испании.

В 2028 году финал Лиги чемпионов примет мюнхенская «Альянц Арена». Год спустя главный матч турнира состоится на обновлённом «Камп Ноу» в Барселоне.

«Два культовых стадиона! Мюнхенская футбольная арена и «Камп Ноу» в Барселоне примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах соответственно», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА, опубликованном в социальной сети X.

Таким образом, финальный матч Лиги чемпионов вернётся в Мюнхен в 2028 году, а уже в следующем сезоне право принять решающую встречу получит легендарная арена каталонской «Барселоны». При этом финал 2029 года станет одним из первых крупных европейских футбольных событий на обновлённом «Камп Ноу».

Ближайший финал турнира состоится раньше обозначенных дат. Решающий матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Действующим победителем главного клубного турнира Европы является французский «ПСЖ». Парижская команда завоевала трофей в предыдущем розыгрыше и теперь продолжает борьбу за возможность защитить титул.