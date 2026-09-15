«Астана Арена» примет матч за Суперкубок УЕФА летом 2028 года

Дата публикации: 15-09-2026 22:40

Матч за Суперкубок УЕФА сезона-2028/2029 состоится в Казахстане. Союз европейских футбольных ассоциаций определил Астану местом проведения встречи, которая запланирована на лето 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

Решающий поединок примет стадион «Астана Арена». За трофей поборются победители двух главных еврокубковых турниров предыдущего сезона — обладатель Лиги чемпионов УЕФА сезона-2027/2028 и сильнейшая команда Лиги Европы УЕФА того же розыгрыша.

Победитель Суперкубка определится по итогам одной встречи. Таким образом, судьба трофея будет решена непосредственно на поле «Астана Арены» без проведения ответного матча.

Для Казахстана проведение такого поединка станет значимым событием в истории национального футбола. Астана получит возможность принять матч с участием действующих победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В настоящее время обладателем Суперкубка УЕФА является французский «ПСЖ». Парижане завоевали трофей в матче против английской «Астон Виллы». Встреча состоялась в среду, 12 августа, на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге и завершилась победой французской команды со счётом 2:1.

Таким образом, следующий Суперкубок УЕФА пройдёт в Казахстане летом 2028 года, а главной ареной турнира станет «Астана Арена».