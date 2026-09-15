Каррагер назвал игроков «Ливерпуля» главными ответственными за провальный старт 

Дата публикации: 15-09-2026 22:44

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выступил в поддержку нового главного тренера команды Андони Ираолы после неубедительного старта сезона. За четыре тура английской Премьер-лиги мерсисайдцы одержали лишь одну победу, а ещё три встречи завершили вничью.

Каррагер признал, что начало чемпионата получилось для команды неудачным, однако призвал не возлагать ответственность на Ираолу. По мнению бывшего футболиста, нынешний тренер получил в распоряжение состав, который уже на протяжении длительного времени не демонстрирует ожидаемого уровня.

«Я не критикую тренера и не оказываю на него давления — хотя начало сезона действительно выдалось неудачным. Но сейчас мы имеем дело с такой группой игроков, чьи результаты в прошлом сезоне были неприемлемы для клуба», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Бывший защитник напомнил, что после завершения предыдущего сезона руководство «Ливерпуля» решило сменить главного тренера. При этом, по мнению Каррагера, посыл клуба был очевидным: команда располагает качественными футболистами, но прежнему наставнику не удалось добиться от них максимальной отдачи.

Однако после прихода Ираолы ситуация пока не изменилась. Специалист получил команду относительно недавно, но уже столкнулся с теми же проблемами, которые существовали ранее.

Каррагер отметил, что календарь на старте сезона нельзя назвать сложным, поэтому результаты «Ливерпуля» действительно выглядят неудовлетворительно. По его мнению, при более качественной игре команда вполне могла набрать 10 очков.

При этом бывший футболист уверен, что болельщики не станут требовать отставки Ираолы или ставить под сомнение его работу на столь раннем этапе. Главные претензии, считает Каррагер, должны быть адресованы непосредственно игрокам.

«Никто из болельщиков «Ливерпуля» не будет винить тренера или ставить его работу под сомнение. В этом сезоне всё будет зависеть от игроков; поэтому я, как и большинство болельщиков «Ливерпуля», буду смотреть на них и думать: вы должны показывать гораздо более высокий уровень игры», — добавил Каррагер.