«Реал» и «Барселона» изучают условия возможного ухода Холанда из «Манчестер Сити» 

Дата публикации: 15-09-2026 22:46

«Реал» и «Барселона» начали изучать перспективу приобретения нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в 2027 году. Испанские клубы допускают, что норвежский форвард может задуматься о новом этапе карьеры, несмотря на действующее долгосрочное соглашение с английской командой. Об этом сообщает TEAMtalk.

В начале прошлого года Холанд заключил с «Манчестер Сити» новый контракт сроком на девять лет. После подписания соглашения представители клуба заявляли, что из документа были убраны пункты об отступных, которые присутствовали в предыдущих договорах футболиста.

При этом источники, близкие к «Реалу» и «Барселоне», считают, что в нынешнем соглашении форварда могут сохраняться определённые механизмы, способные облегчить его уход из «Сити». Именно поэтому оба испанских гранда продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг нападающего.

Отдельно отмечается наличие договорённости между Холандом и руководством английского клуба. Если в какой-то момент футболист решит, что ему необходим новый вызов, «Манчестер Сити» готов рассмотреть такой сценарий и обсудить возможный уход игрока, а не категорически исключать подобную возможность.

Однако сейчас признаков скорого расставания нет. Холанд не демонстрирует желания покидать «Манчестер Сити» и сохраняет полную приверженность английскому клубу. Несмотря на регулярные слухи о возможном переходе в один из испанских грандов, норвежец пока не дал повода считать, что готов к смене команды.