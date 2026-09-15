Криштиану Роналду и владелец «Милана» объединяются ради покупки «Аль-Насра» 

Дата публикации: 15-09-2026 22:49

Криштиану Роналду может в ближайшее время перейти из статуса звезды «Аль-Насра» в число владельцев клуба. Португальский нападающий вместе с группой инвесторов готовится представить Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF) официальное предложение о приобретении команды. Об этом сообщает A Bola.

В предполагаемый консорциум, помимо Роналду, войдут владелец «Милана» и директор RedBird Capital Partners Джерри Кардинале, а также бизнесмены Ибрагим Аль-Мухаидиб, Мохаммед Аль-Хураиджи и Шараф Аль-Харири. Португалец и Кардинале должны стать ключевыми фигурами потенциальной сделки.

Согласно представленному финансовому плану, каждый из пяти участников консорциума должен вложить не менее €92 млн. Эти средства планируется направить на масштабное увеличение капитала и дальнейшее развитие структуры «Аль-Насра».

Переговоры уже подходят к решающей стадии. Представители RedBird Capital Partners и остальных участников консорциума в ближайшие 48 часов должны провести встречу с руководством PIF. Именно она может определить дальнейшую судьбу инициативы.

Главный вопрос заключается в том, готов ли Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии отказаться от контроля над «Аль-Насром» и передать клуб новым владельцам. Если стороны не смогут прийти к соглашению, запланированная сделка может сорваться.

Для Роналду возможное приобретение «Аль-Насра» стало бы совершенно новым этапом его отношений с клубом. Сейчас португалец выступает за команду в качестве футболиста, однако при успешном завершении переговоров может получить непосредственное влияние на её дальнейшее развитие уже как инвестор.