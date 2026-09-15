Моуринью назвал срок, за который «Реал» должен заметно прибавить 

Дата публикации: 15-09-2026 22:50

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью считает, что мадридская команда постепенно прибавляет, однако ожидает от неё заметного прогресса в ближайшие месяцы. Португальский специалист подчеркнул, что нынешний уровень выступлений нельзя будет считать достаточным, если через полгода ситуация останется прежней.

«Реал» под руководством Моуринью находится в процессе построения команды уже три месяца. По мнению наставника, на данном этапе результаты и качество игры соответствуют периоду совместной работы, однако останавливаться на достигнутом никто не собирается.

«Команда на пути, следует по своему маршруту. Мы вместе три месяца, считаю, что для этого периода мы выступаем хорошо. Если через шесть месяцев окажемся в той же ситуации, не буду доволен. Но я уверен, что через четыре-пять месяцев ситуация улучшится, так как мы находимся в состоянии непрерывного развития как индивидуально, так и в качестве команды», — приводит слова Моуринью аккаунт The Touchline в социальной сети X.

При этом старт сезона в чемпионате Испании позволяет мадридцам рассчитывать на борьбу за высокие позиции. После пяти проведённых матчей «Реал» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Моуринью рассчитывает, что по мере увеличения времени совместной работы футболисты будут становиться сильнее как индивидуально, так и в рамках командной системы. Главный ориентир для тренера — увидеть существенные изменения уже через четыре-пять месяцев.