Дата публикации: 15-09-2026 22:52

Полузащитник «Барселоны» Родри прокомментировал информацию о том, что его отношение к возможному переходу в мадридский «Реал» якобы изменилось после бойкота «сливочными» церемонии вручения «Золотого мяча» — 2024. Испанский футболист стал обладателем престижной индивидуальной награды, тогда как представители мадридского клуба отказались от поездки в Париж незадолго до мероприятия.

Причиной решения «Реала», согласно появившейся информации, стало то, что Винисиус Жуниор не должен был получить приз. После этого в СМИ появились сообщения о том, что ситуация могла повлиять на отношение Родри к потенциальному переходу в мадридскую команду.

Сам футболист заявил, что не придавал большого значения отсутствию представителей «Реала» на церемонии. По словам Родри, тот вечер был посвящён прежде всего его личному достижению и моменту, который он разделил с близкими.

«Как я уже говорил, в своё время меня это не задело, потому что это был мой день. Считаю, что не имело особого смысла говорить о людях, которых там не было, которые не были частью этой церемонии и этого прекрасного момента для меня и моей семьи», — приводит слова Родри Mundo Deportivo.

Испанец подчеркнул, что старается не реагировать на подобные истории и не позволяет медийной шумихе влиять на его решения. Для него главным остаётся непосредственно футбол.

«Кто меня знает, понимает, что я стараюсь абстрагироваться от таких вещей, как и от медийной шумихи. Я сосредоточен на футболе. В этом смысле очень похож на англичанина, не так ли? Премьер-лига — это футбол и больше ничего», — добавил Родри.

Таким образом, полузащитник дал понять, что бойкот церемонии «Золотого мяча» со стороны «Реала» не стал для него причиной менять отношение к возможному переходу и не оказал существенного влияния на его позицию.