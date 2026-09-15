Анчелотти уверен, что новое поколение поможет Италии выйти на ЧМ 

Дата публикации: 15-09-2026 22:54

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил состояние итальянского футбола и обратил внимание на проблемы с подготовкой игроков высокого уровня. По мнению специалиста, в последние годы Италии не удалось сформировать поколение футболистов, способных стать ведущими исполнителями.

Особенно заметна ситуация с нападающими. Анчелотти обратил внимание, что сразу у трёх ведущих клубов страны — «Милана», «Интера» и «Ювентуса» — сейчас нет качественного итальянского форварда.

«Думаю, в последние годы Италия не смогла вырастить хорошее поколение игроков топ-уровня. Настолько, что сейчас, например, в ведущих итальянских клубах, таких как «Милан», «Интер» и «Ювентус», нет ни одного качественного итальянского нападающего», — приводит слова Анчелотти портал Goal.

При этом итальянский специалист считает, что ситуация способна измениться в ближайшие годы. Он выделил результаты юношеских сборных страны, которые показывают достойный уровень на европейской арене.

Анчелотти отметил, что сейчас особенно важно следить за футболистами возрастных категорий до 20 и до 17 лет. Именно это поколение, по его мнению, может стать основой для будущего национальной команды и вернуть Италии прежние позиции.

«Полагаю, Италия должна участвовать в следующем чемпионате мира. Считаю, что новое поколение игроков, сейчас это игроки до 20 и до 17 лет, очень хорошо выступает в Европе. Думаю, новое поколение в Италии будет лучше, Италия сможет участвовать в следующем чемпионате мира», — заявил тренер.

Таким образом, Анчелотти видит проблемы нынешнего итальянского футбола, но рассчитывает на молодых игроков. Специалист убеждён, что представители нового поколения способны усилить сборную и помочь ей принять участие в следующем чемпионате мира.