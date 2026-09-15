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Тер Штеген получил гарантии от Клоппа по поводу места в сборной Германии

Дата публикации: 15-09-2026 22:56

Тер Штеген получил гарантии от Клоппа по поводу места в сборной Германии 

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп определился с кандидатурой основного вратаря национальной команды. По решению специалиста первым номером должен стать Марк-Андре тер Штеген, выступающий на клубном уровне за нидерландский «Аякс». Об этом сообщает Bild.

Как стало известно, Клопп лично связался с голкипером по телефону, чтобы донести до него свою позицию и выразить полное доверие. Таким образом, несмотря на непростой для футболиста клубный период, тренер рассчитывает на тер Штегена в составе немецкой сборной.

Вратарь с 2014 года представлял «Барселону», однако в сезоне-2025/2026 его карьера пошла по другому сценарию. Вторую часть чемпионата голкипер провёл в «Жироне» на правах аренды. Из-за травмы он смог выйти на поле всего в двух матчах.

Летом 2026 года тер Штеген вновь сменил клуб. На условиях аренды немец перебрался в нидерландский «Аякс», где продолжает карьеру на данный момент.

Клопп возглавил сборную Германии после ухода Юлиана Нагельсмана. Новый контракт специалиста с национальной командой рассчитан до 2030 года. Одним из первых важных решений тренера стало определение статуса тер Штегена, которому Клопп намерен доверить место в воротах сборной.

Личное обращение наставника подчёркивает, насколько высоко Клопп оценивает опыт и возможности вратаря. Теперь тер Штегену предстоит подтвердить доверие главного тренера уже непосредственно на поле.

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