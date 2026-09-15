Аморим: цель «Милана» в Лиге Европы — выиграть турнир 

Дата публикации: 15-09-2026 22:57

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим обозначил максимальные цели команды перед стартом выступления в Лиге Европы. По словам португальского специалиста, клуб не собирается ограничиваться выходом в определённую стадию турнира и рассчитывает завоевать трофей.

Первый матч еврокубковой кампании «Милан» проведёт 16 сентября. Соперником итальянской команды станет португальская «Бенфика».

«Это соревнование — цель ясна: победить. Мы хотим дойти до финала. Есть много конкурентных команд, но нужно максимально эффективно управлять составом. Если есть мотивация, можно выиграть любой турнир. Цель всегда одна — побеждать. В таких больших клубах, как «Милан», не существует понятия минимальной задачи», — приводит слова Аморима Eurosport.it.

Наставник отметил, что выступление за один из крупнейших клубов Европы предполагает постоянное давление и высокие требования. В «Милане» недостаточно просто показать достойный результат — от команды ждут побед.

«Либо ты побеждаешь, либо нет, и если не побеждаешь — появляется критика. Единственная цель — побеждать, чтобы её избежать. Критика — это цена, которую платишь за возможность тренировать такую команду, как «Милан», — заявил специалист.

Аморим также подчеркнул, что команда намерена подходить к каждому матчу с максимальными амбициями. Главный тренер рассчитывает грамотно распределять нагрузку на футболистов по ходу турнира, поскольку конкуренция в Лиге Европы достаточно высока.

«Мы хотим выиграть все матчи, чтобы постараться дойти до финала», — добавил Аморим.

Таким образом, «Милан» рассматривает Лигу Европы не как второстепенный турнир, а как ещё одну возможность завоевать европейский трофей. Амбиции команды предельно высоки — пройти весь путь до финала и выиграть соревнование.