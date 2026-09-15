Девять игроков могут впервые получить вызов в сборную Франции при Зидане 

Дата публикации: 15-09-2026 22:59

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан намерен существенно расширить круг кандидатов в национальную команду. Как сообщает L'Équipe, специалист планирует включить в расширенный список девять футболистов, которые ранее не получали вызовов в сборную при Дидье Дешаме.

В число потенциальных новичков вошли представители различных клубов европейских чемпионатов. Зидан рассматривает Оливье Боскальи из «Брайтона», Жереми Жаке из «Ливерпуля», Эстебана Леполя из «Ренна» и Лукаша Да Кунью из «Комо».

Также в расширенном списке могут оказаться полузащитник «Интера» Анди Диуф, представитель «Парижа» Пабло Пажи и Энцо Ле Фе, выступающий за «Сандерленд». Ещё два кандидата — Пьер Ганиу и Маттье Юдоль, представляющие «Ланс».

Таким образом, Зидан уже на старте работы с национальной командой готов дать шанс футболистам, которые не входили в планы его предшественника. При этом речь пока идёт именно о расширенном списке, а окончательный состав сборной Франции будет определён позднее.

Первый официальный матч французов под руководством Зидана состоится 25 сентября. В рамках первого тура группового этапа Лиги наций команда на выезде сыграет со сборной Турции.

Для Зидана эта встреча станет первым испытанием в новой должности. Одновременно дебютный созыв может стать началом серьёзного обновления французской сборной, поскольку сразу девять игроков получили возможность впервые оказаться в поле зрения национальной команды.