Родри раскрыл, чем его привлёк Флик перед переходом в «Барселону» 

Дата публикации: 15-09-2026 23:02

Полузащитник «Барселоны» Родри рассказал о первых разговорах с главным тренером каталонской команды Ханс-Дитером Фликом и спортивным директором клуба Деку перед своим переходом летом. Испанский футболист признался, что важную роль в его решении сыграли не только спортивные перспективы, но и атмосфера, которую ему удалось почувствовать во время общения с представителями клуба.

По словам Родри, особенно сильное впечатление на него произвёл Флик. Главный тренер сразу обозначил собственные принципы и рассказал о постоянном стремлении становиться лучше.

«Больше всего в Ханси меня привлёк его характер. Одно из первых, что он мне сказал, было о его стремлении совершенствоваться каждый день, быть перфекционистом, что очень хорошо согласуется с моей философией: никогда не почивать на лаврах, никогда не считать, что ты достиг своего пика, и всегда требовать большего», — приводит слова Родри Mundo Deportivo.

Хавбек считает, что такой подход способен помочь «Барселоне» добиться серьёзных успехов на международной арене. По его мнению, каталонский клуб продолжает развиваться после успешных выступлений на внутренней арене.

«Именно это рано или поздно приведёт к успеху. Считаю, что «Барселона» находится в пределах этого диапазона совершенствования, чтобы достичь того уровня мастерства, который может привести к завоеванию крупных европейских титулов после успеха на национальном уровне», — отметил футболист.

Родри также вспомнил разговоры с Деку. По словам полузащитника, руководство «Барселоны» не пыталось ускорить его решение или оказывать давление. Напротив, представители клуба спокойно объяснили, какую роль он мог бы получить в команде.

«Ни в один момент на меня не оказывали абсолютно никакого давления. Все выражали желание, чтобы я был в команде, говорили, что я могу дать команде, и мне очень понравилась манера общения — без этой тревожности», — рассказал Родри.

Футболист отметил, что ему понравилась естественная манера общения представителей каталонцев. Именно она позволила ему почувствовать особую атмосферу внутри клуба.

«Мне очень понравилась естественность, с которой они мне это донесли. Возникло ощущение очень семейного клуба, это меня очень привлекло», — добавил Родри.

При этом известно, что интерес к 30-летнему испанцу также проявлял мадридский «Реал», однако в итоге полузащитник продолжил карьеру в «Барселоне».