«Аль-Айн» забил четыре мяча «Аль-Насру» в матче Лиги чемпионов АФК 

Дата публикации: 15-09-2026 23:04

«Аль-Айн» одержал крупную победу над «Аль-Насром» в стартовом туре элитной Лиги чемпионов АФК. Встреча состоялась на стадионе «Хазза бин Зайед» в Эль-Айне и завершилась разгромом гостей со счётом 4:0.

Хозяева открыли счёт на 25-й минуте. Нападающий «Аль-Айна» Хусин Рахими воспользовался своим моментом и вывел команду вперёд. До перерыва саудовскому клубу не удалось восстановить равновесие.

Второй гол хозяева забили после перерыва. На 63-й минуте Рахими вновь оказался в центре внимания и оформил дубль, увеличив преимущество «Аль-Айна» до двух мячей.

«Аль-Наср» не сумел ответить на это результативными действиями. Более того, уже на 72-й минуте Суфьян Рахими отправил третий мяч в ворота гостей. Окончательный счёт был установлен на 85-й минуте — нападающий «Аль-Айна» Георгиос Якумакис сделал результат 4:0.

Таким образом, команда из ОАЭ начала выступление в турнире с уверенной победы, тогда как «Аль-Наср» потерпел болезненное поражение уже в первом туре.

Следующие матчи команды проведут 12 октября. «Аль-Айн» отправится в Ирак, где сыграет с «Аль-Кувой». «Аль-Наср» на своём поле примет «Нефтчи» из Ферганы.

Действующим победителем элитной Лиги чемпионов АФК является «Аль-Ахли». В финале предыдущего розыгрыша саудовский клуб встретился с японской «Матидой Зельвией». Основное время завершилось вничью, однако в дополнительное время «Аль-Ахли» забил решающий мяч и выиграл со счётом 1:0.