«Райо Вальекано» обыграл «Эспаньол» в матче шестого тура Ла Лиги 

Дата публикации: 15-09-2026 23:07

«Райо Вальекано» одержал победу над «Эспаньолом» в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании. Встреча получилась результативной уже в первом тайме, а после перерыва каталонская команда сумела вернуть интригу, но сравнять счёт не смогла. Итоговый результат — 2:1 в пользу хозяев.

Мадридцы начали игру максимально активно и открыли счёт уже на третьей минуте. После прицельного удара Педро Диаса мяч оказался у Альваро Гарсии, который отправил его в ворота «Эспаньола».

Хозяева продолжили контролировать ход встречи и на 26-й минуте увеличили своё преимущество. Второй мяч забил Адрия Педроса, благодаря чему «Райо Вальекано» ушёл на перерыв с комфортным перевесом в два гола.

После возобновления игры «Эспаньол» заметно прибавил. Гости стали чаще угрожать воротам соперника и на 54-й минуте смогли сократить отставание. Роберто Фернандес воспользовался одним из моментов и сделал счёт 2:1.

Забитый мяч добавил каталонцам уверенности, однако развить успех и сравнять счёт команда не смогла. «Райо Вальекано» грамотно сыграл в концовке и сохранил преимущество до финального свистка.

В итоге хозяева записали в актив три очка, а «Эспаньол» покинул поле без набранных баллов.