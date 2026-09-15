«Аякс» разгромил «Виллем II», Цыганков забил дебютный мяч за клуб

Дата публикации: 15-09-2026 23:10

«Аякс» одержал крупную победу над «Виллем II» в перенесённом матче третьего тура чемпионата Нидерландов. Встреча состоялась 15 сентября на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Амстердамская команда с первых минут завладела преимуществом и не позволила сопернику навязать борьбу. «Аякс» уверенно контролировал ход встречи и в итоге устроил настоящий праздник для своих болельщиков, отправив в ворота «Виллем II» пять мячей.

Особое внимание было приковано к Виктору Цыганкову. Украинский вингер начал матч на скамейке запасных, однако главный тренер Мичел выпустил его на поле на 57-й минуте.

Получив игровое время, Цыганков быстро проявил себя. Вингер сборной Украины отметился своим первым голом в составе «Аякса», поразив ворота соперника левой ногой.

На этом украинский футболист не остановился и продолжил активно действовать в атаке, создавая проблемы обороне «Виллем II». Цыганков также принял непосредственное участие в пятом голе амстердамцев.

Именно после его навеса мяч дошёл до Каспера Дольберга, который отправил его в сетку и установил окончательный счёт — 5:1.

Таким образом, выход на замену стал для Цыганкова результативным сразу по нескольким показателям. Украинец забил свой первый мяч за «Аякс» и помог команде оформить разгромную победу в перенесённом матче чемпионата Нидерландов.