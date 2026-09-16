«Ланс» объявил о расторжении контракта с Дино Топпмёллером 

Дата публикации: 16-09-2026 00:45

«Ланс» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Дино Топпмёллером. Французский клуб и немецкий специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Топпмёллер возглавил «Ланс» в июне 2026 года. Под руководством 45-летнего специалиста клуб успел завоевать первый в своей истории Суперкубок Франции. Однако начало нового сезона Лиги 1 для команды оказалось значительно менее успешным.

После четырёх туров чемпионата «Ланс» набрал лишь четыре очка и располагается на 10-м месте в турнирной таблице. При этом причиной досрочного завершения работы Топпмёллера стали не только результаты. Между тренером и руководством возникли разногласия относительно реорганизации штаба.

Клуб предложил внести изменения в структуру тренерского штаба, однако Топпмёллер не согласился с этим планом. В результате стороны пришли к решению прекратить сотрудничество.

«Ланс» выразил благодарность немецкому специалисту за время работы в клубе и отдельно отметил его человеческие качества.

«Ланс» благодарит Дино Топпмёллера за искреннюю человечность и достоинство, которые он неизменно проявлял. Клуб также уточняет, что тренер согласился отказаться от значительной части контрактных выплат», — говорится в заявлении клуба.

Подготовкой команды к ближайшей встрече займётся Янник Каюзак. Уже в пятницу, 18 сентября, «Лансу» предстоит серьёзное испытание — матч с лидером чемпионата «Монако».

Таким образом, «Ланс» подходит к игре с новым тренерским штабом и после неожиданной смены наставника в начале сезона.