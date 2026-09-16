Доменико Тедеско покинет пост главного тренера «Болоньи» 

Дата публикации: 16-09-2026 00:46

Руководство «Болоньи» приняло решение прекратить сотрудничество с Доменико Тедеско. Итальянский специалист должен покинуть пост главного тренера команды после неудачного старта сезона в чемпионате страны. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации журналиста Маттео Моретто, следующим наставником «Болоньи» ожидается Раффаэле Палладино. Официальное объявление об увольнении Тедеско, которому 41 год, может появиться уже в ближайшие часы.

Тедеско возглавил «Болонью» 9 июня, однако его пребывание у руля команды оказалось непродолжительным. Под руководством специалиста клуб успел провести четыре матча в Серии А и пока не одержал ни одной победы.

«Болонья» трижды уступила своим соперникам, причём во всех этих встречах команда не смогла забить ни одного мяча. Ещё один матч завершился вничью. Таким образом, за четыре тура команда набрала лишь одно очко.

Результаты на старте чемпионата стали главным фактором, после которого руководство клуба решило изменить ситуацию на тренерском мостике. Теперь «Болонья» ожидает официального объявления об уходе Тедеско и назначения его преемника.

До перехода в итальянский клуб специалист работал в «Фенербахче». Ранее Тедеско также возглавлял ряд европейских команд, однако продолжить работу в «Болонье» ему, судя по информации итальянских журналистов, не удастся.