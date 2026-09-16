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Месси включён в состав сборной Аргентины на ближайшие товарищеские встречи

Дата публикации: 16-09-2026 00:48

Месси включён в состав сборной Аргентины на ближайшие товарищеские встречи 

39-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на ближайшие товарищеские матчи. Как сообщает пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), капитан «альбиселесте» вошёл в заявку команды на встречи с Боливией, Буркина-Фасо и Бенином.

Первую из этих игр аргентинцы проведут 30 сентября против Боливии. Затем команда встретится с Буркина-Фасо 3 октября, а 6 октября сыграет с Бенином.

Особое значение имеет последний матч в этом списке. Ранее сообщалось, что встреча с Бенином станет прощальной для Месси в составе национальной команды. В Буэнос-Айресе планируют организовать специальные проводы для легендарного футболиста на стадионе «Монументаль».

Кроме того, на игру с Бенином намерены пригласить весь состав сборной Аргентины, который в 2022 году завоевал чемпионский титул на мировом первенстве. Таким образом, церемония должна объединить нынешних и бывших партнёров Месси по национальной команде.

31 августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. За время выступлений за «альбиселесте» форвард провёл 207 матчей. На его счету 125 забитых мячей и 68 результативных передач.

Теперь Месси предстоит провести ещё три встречи за национальную команду. Главным событием станет матч против Бенина, который, согласно ранее появившейся информации, должен стать официальными проводами 39-летнего форварда из сборной Аргентины.

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